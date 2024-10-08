Son dakika: Bölücü terör örgütüne operasyon… Dört ilçede yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'nın Siyasal Alan Yapılanması'na yönelik önemli tespitler yaptı. Tespitlerin ardından İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'un dört ilçesinde eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon düzenledi.

Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın Siyasal Alan Yapılanması olan KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi / Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) içerisinde İstanbul'un Tuzla İlçesi'nde faaliyetler yürüten, geçmişte bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyetleri bulunan ve bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gençlik Yapılanması içerisinde de faaliyetler yürüten beş kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.