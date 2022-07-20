Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bolu’da 20 çocuk zehirlenmişti: Başhekimden ilk açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 20.7.2022 14:22 Son Güncelleme: 20.7.2022 14:32

Son dakika: Bolu’da 20 çocuk zehirlenmişti: Başhekimden ilk açıklama geldi!

Son dakika haberleri: Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji Servislerinde Bolu’daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir. 3 hasta yoğun bakımda, 3 hasta Çocuk Nefroloji Servisinde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur.

DHA
Son dakika: Bolu’da 20 çocuk zehirlenmişti: Başhekimden ilk açıklama geldi!

Son dakika haberleri: Bolu merkeze bağlı Çaydurt bölgesine bağlı Yuva Köyü'nde yaşayan bazı çocuklarda Kurban Bayramının son gününde karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleri başlamıştı.

Hastanelerde yapılan tetkiklerde 20 çocukta bağırsak enfeksiyonu olduğu tespit edildi. Teşhisin ardından çocuklardan 8'inin durumu ağırlaştı. 8 çocuk, durumunun kritik olması nedeniyle Ankara'ya sevk edildi. Çocuklar, Ankara'daki hastanelerde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Zehirlenme vakalarının her gün arttığı ifade edilirken çocukların içtiği sulardan mı yoksa yedikleri yemeklerden mi zehirlendiklerinin belirlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sulardan ve yiyeceklerden incelenmek üzere numuneler alındı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji Servislerinde Bolu'daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir. 3 hasta yoğun bakımda, 3 hasta Çocuk Nefroloji Servisinde izlenmektedir. Hastalardan 5'inin diyaliz ihtiyacı olmuştur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bolu’da 20 çocuk zehirlenmişti: Başhekimden ilk açıklama geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA