Son dakika: Bolu’da 20 çocuk zehirlenmişti: Başhekimden ilk açıklama geldi!

Zehirlenme vakalarının her gün arttığı ifade edilirken çocukların içtiği sulardan mı yoksa yedikleri yemeklerden mi zehirlendiklerinin belirlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sulardan ve yiyeceklerden incelenmek üzere numuneler alındı.