Son dakika: Bursa’da cinnet getiren damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

4 kişiyi yaralayan Bayram Görel, daha sonra aynı silahı kafasına dayayıp ateşledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.