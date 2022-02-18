Son dakika: Bursa'da hava aracı düştü iddiası! İhbar asılsız çıktı

Son dakika haberi: Alınan bilgiye göre, saat 14.50 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bir ihbarcı Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.