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Giriş Tarihi: 12.10.2021 12:57 Son Güncelleme: 12.10.2021 12:59

Son dakika: Bursa'da kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

AA
Son dakika: Bursa’da kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Son dakika haberi: Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD , itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Bursa'da kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
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