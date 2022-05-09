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Giriş Tarihi: 9.5.2022 09:10 Son Güncelleme: 9.5.2022 09:13

SON DAKİKA: Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar

İHA
SON DAKİKA: Bursa’da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik’ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar

Bursa’da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Bu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada kavganın mülteciler arasında çıktığı öne sürülerek provokasyon yapıldı. Bursa Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, tarafların Türk olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Bursa'da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, metroda sigara içmek istedi. Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken. görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.

Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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SON DAKİKA: Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar
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