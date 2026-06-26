SON DAKİKA... Bursa’da servisten indikten sonra 3 kişi tarafından darp edilmişti: 21 yaşındaki Songül A. Yalova’da bulundu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı iş yerindeki mesaisini tamamlayan Songül A., evine gitmek üzere servis aracından indikten sonra, evine yaklaşık 100 metre mesafedeki çevre yolunda üç kişinin saldırısına uğradı. Şüphelilerin genç kızı darp ettiği ve ardından olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştığı öğrenildi.