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Giriş Tarihi: 5.5.2022 17:02 Son Güncelleme: 5.5.2022 17:38

Son dakika: Bursa’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Son dakika: Bursa’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Son dakika haberi: Bursa’da kahreden bir kaza yaşandı... Kamyon, yolcu otobüsüne çarptı. Korkunç kazada 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı açıklandı...

Son dakika haberi: Bursa'da kontrolü kaybeden bir kamyon, yolcu otobüsüne çarptı. Feci kazada can pazarı yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Otobüse çarpan şoför ise olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra ise ekipler tarafından yakalandı. Ahaber muhabiri feci kazayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Son Dakika: Bursa’da TIR, yolcu otobüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var | Video


Bursa Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi kaza. Şu an kaza yerinde can pazarı yaşanıyor. Kamyon otobüse çarptı. Şu anda ölü ve yaralıların olduğu bize gelen bilgiler arasında.

Trafik ekipleri bölgede önlem aldı. 4 km'lik araç kuyruğu oluştu. Yaralılara müdahale ediliyor…

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Son dakika: Bursa’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
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