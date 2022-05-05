Son dakika: Bursa’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Son dakika haberi: Bursa'da kontrolü kaybeden bir kamyon, yolcu otobüsüne çarptı. Feci kazada can pazarı yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Otobüse çarpan şoför ise olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra ise ekipler tarafından yakalandı. Ahaber muhabiri feci kazayla ilgili şu bilgileri paylaştı: