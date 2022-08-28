Son dakika: Bursa’da tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakia haberleri: Mardin ve Gaziantep'te 36 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaların ardından bir acı haber de Bursa'dan geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları...