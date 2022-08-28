Son dakika: Bursa’da tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakia haberleri: Mardin ve Gaziantep'te 36 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaların ardından bir acı haber de Bursa'dan geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları...
BÖLGEY EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SON DAKİKA! Bursa'da tur otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video
SON DAKİKA: BURSA'DAKi KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gelen ilk bilgilere göre 47 kişinin bulunduğu otobüsteki, 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.