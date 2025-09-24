SON DAKİKA | Bursa’da vahşet! Kalabalığın arasına dalıp husumetlisini başından böyle vurdu! O anlar kamerada

Geçtiğimiz günlerde aralarında tartışma çıkan Özay Aslin ve Kenan B.'nin kavgası büyüyerek husumete dönüşmüştü. İddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla darp etti. Husumet devam ederken taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.