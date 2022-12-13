Son dakika: Büyükçekmece’de tüp kamyonu devrildi: Bölgeye ekipler sevk edildi

SÜRÜCÜ YARALANDI

Ağır yaralanan sürücü vatandaşların da yardımıyla kamyonetten çıkarılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde itfaiye ekipleri ise patlama riskine karşı hazır bekledi. Aynı istikamete giden araçlar ise yan yola yönlendirilirken sürücünün hastanedeki tedavisi devam ediyor.