Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Büyükçekmece'de tüp kamyonu devrildi: Bölgeye ekipler sevk edildi
Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:06 Son Güncelleme: 13.12.2022 13:47

Son dakika: Büyükçekmece'de tüp kamyonu devrildi: Bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika haberleri: Büyükçekmece'de E-5 Karayolu'nda yağışın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tüp kamyonu devrildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İHA
Son dakika: Büyükçekmece’de tüp kamyonu devrildi: Bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika haberleri: Olay, saat 12.30 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkii Beylikdüzü istikameti E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yener K. kontrolündeki 24 AAE 731 plakalı tüp yüklü kamyonet, yağışında etkisi ile kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrildi. Olayı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Ağır yaralanan sürücü vatandaşların da yardımıyla kamyonetten çıkarılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde itfaiye ekipleri ise patlama riskine karşı hazır bekledi. Aynı istikamete giden araçlar ise yan yola yönlendirilirken sürücünün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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Son dakika: Büyükçekmece'de tüp kamyonu devrildi: Bölgeye ekipler sevk edildi
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