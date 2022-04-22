SON DAKİKA: Camı açar açmaz hayatının kabusunu yaşadı! Trafikte ’burun’ dayağı! İstenen ceza belli oldu...

28 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, "Her ne kadar Zehra Ç. suçlamaları kabul etmese de şüpheliler Sezgin A. ve Uğur G., müşteki ile aralarında hiçbir tartışma ve husumet olmaksızın müştekiye saldırmış olmaları göz önünde alındığında şüpheli Zehra Ç.'nin, olayın azmettiricisi olduğu ve haklarında kamu davası açılması için yeterli delilin bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Zehra Ç.'nin azmettirmek suretiyle olmak üzere 3 şüpheli hakkında 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 7 yıl 8 aydan 28'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.