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Giriş Tarihi: 7.1.2023 10:05 Son Güncelleme: 7.1.2023 10:10

Son Dakika | Ege Denizi'nde peş peşe korkutan depremler! Çanakkale ve Tekirdağ dahil birçok ilde hissedildi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre Saat 9.39'da merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde hissedildi. Çanakkale ve Tekirdağ'da hissedilen depremin şiddeti ve merkez üssü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı.

DHA
Son Dakika | Ege Denizi’nde peş peşe korkutan depremler! Çanakkale ve Tekirdağ dahil birçok ilde hissedildi

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Saat 09.39'da Merkez üssü Midilli Adası olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem birçok ilde hissedildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 14.14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

09.39'DA 4.8 ŞİDDETİNDE

Saat 09.39'da Merkez üssü Midilli Adası olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'dan da hissedildi.

Çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından depreme ilişkin paylaşımlarda bulunurken deprem etiketi Türkiye gündeminde ilk sıraya çıktı.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adasında meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün 04:52'de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki Deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika | Ege Denizi'nde peş peşe korkutan depremler! Çanakkale ve Tekirdağ dahil birçok ilde hissedildi
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