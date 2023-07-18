Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 18.7.2023 20:24 Son Güncelleme: 18.7.2023 20:42

SON DAKİKA | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.

SON DAKİKA | Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 3 gündür süren orman yangınına ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, yangına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'deki orman yangını kontol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım."

YANGIN 3 GÜNDÜR SÜRÜYORDU

Yangın geçtiğimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı İğdelik Mahallesi'nde iki farklı noktada çıkmıştı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüştü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için 3 gündür çalışmalarını aralıksız sürdürüyordu. Havadan 7 uçak, 21 helikopter, karadan 110 arazöz, 18 iş makinesi ve 584 personelle yangına müdahale ediliyordu.

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SON DAKİKA | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
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