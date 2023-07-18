SON DAKİKA | Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 3 gündür süren orman yangınına ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, yangına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'deki orman yangını kontol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım."

YANGIN 3 GÜNDÜR SÜRÜYORDU



Yangın geçtiğimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı İğdelik Mahallesi'nde iki farklı noktada çıkmıştı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüştü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için 3 gündür çalışmalarını aralıksız sürdürüyordu. Havadan 7 uçak, 21 helikopter, karadan 110 arazöz, 18 iş makinesi ve 584 personelle yangına müdahale ediliyordu.