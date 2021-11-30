Son dakika: Cani baba 2 aylık bebeğine işkence yapmıştı! Yayın yasağı getirildi!

RTÜK'ten yapılan açıklamada, yayın yasağının Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilerek şöyle denildi:

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

"Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir."