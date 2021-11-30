Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Cani baba 2 aylık bebeğine işkence yapmıştı! Yayın yasağı getirildi!
Giriş Tarihi: 30.11.2021 18:16 Son Güncelleme: 30.11.2021 18:25

Son dakika: Cani baba 2 aylık bebeğine işkence yapmıştı! Yayın yasağı getirildi!

DHA
Son dakika: Cani baba 2 aylık bebeğine işkence yapmıştı! Yayın yasağı getirildi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gaziantep'te babası tarafından şiddete maruz kalan Cihan bebek ile ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Yürekleri sızlatan olay Gaziantep''in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Yunus Göç isimli cani, 3 aylık bebeği darp etmişti.Dehşet anları evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, yayın yasağının Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilerek şöyle denildi:

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
"Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Cani baba 2 aylık bebeğine işkence yapmıştı! Yayın yasağı getirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA