Son dakika: Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı; bipolar bozukluk tespit edildi

Odunpazarı ilçesi İkieylül Caddesi'ndeki çarşı tramvay durağında, önceki gün Deniz Ö., elinde taşıdığı çantasıyla etraftakilere vurmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, araya girmeye çalışanlara rağmen saldırısını sürdüren kadın, caddedekilerin tepkisini çekti.