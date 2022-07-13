SON DAKİKA: Çeşme orman yangını nedeni belli oldu! Muğla Datça orman yangını son durum ne, söndürüldü mü, nerede çıktı?

Yangına karadan da 500'e yakın orman işçisi ile müdahale var. Bunun yanı sıra 96 iş makinesi bölgede... Ekiplere yangını söndürme konusunda askeri birlikler de destek veriyor.

Yangın Mesudiye'de yerleşim yerlerine ulaştı. Bu sebeple evlerde yaşayan bölge sakinleri tahliye ediliyor. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri de koordineli çalışmasına devam ediyor.