Son dakika: Çiçek Pasajı’ndaki rehine krizinde flaş gelişme! Ortalığa ateş açan saldırgan hakkında karar verildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Çiçek Pasajı'nda bulunan bir restorana gelerek arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadın müşteriyle tartışan bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açtı ve tehditler savurdu.
Olay, gece yarısı İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Çiçek Pasajı'nda yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Levent Ö. pasajdaki bir restorana gelerek, önceden arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadın bir müşteri ile tartışmaya başladı. Levent Ö., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarak havaya ateş etti ve etrafa tehditler savurdu. Bu sırada restoranlarda bulunan müşteriler kendilerini dışarı attı. Pasaj içinde bulunan restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI
Bu sırada şüpheli, kadın müşteriyi rehin alarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri pasaj çevresinde güvenlik önlemi aldı. Restorana gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri de etrafa tehditler savuran şüpheli Levent Ö.'yü ikna etmek için uğraştı. Şüpheli, bir süre sonra Güven Timlerinin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı. Olayın yaşandığı pasajda inceleme yapan polis şüphelinin rehin aldığı kadın müşteriden de bilgi aldı.
"YAN MASAYI KORKUTMAK İÇİN SIKTIM"
Karakolda ifadesi alınan şüpheli Nihal C.'nin 10 yıllık kız arkadaşı olduğunu 2 aydır ayrı olduklarını ve kız arkadaşının bir uyuşturucu satıcısıyla birlikte olduğunu öğrenip sinirlendiğini anlattı. Şüpheli ifadesinin devamında olay günü Nihal C.'nin durumundan çiçek pasajında olduğunu gördüğünü uyuşturucu satıcısıyla birlikte olduğunu düşünerek yanına aldığı tüfekle gittiğini ifade etti. Nihal C.'ye barışmak için yaşvardığında başka bir masada hakkında konuşulanları duyunca havaya ateş ettiğini söyleyen Levent Ö., suçsuz olduğunu belirtti.
TUTUKLANDI
İfadesinin ardından adliyeye götürülen şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Amacının kimseye zarar vermek olmadığını söyleyen Levent Ö., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.