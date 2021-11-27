Son dakika: Çiçek Pasajı’ndaki rehine krizinde flaş gelişme! Ortalığa ateş açan saldırgan hakkında karar verildi

"YAN MASAYI KORKUTMAK İÇİN SIKTIM"

Karakolda ifadesi alınan şüpheli Nihal C.'nin 10 yıllık kız arkadaşı olduğunu 2 aydır ayrı olduklarını ve kız arkadaşının bir uyuşturucu satıcısıyla birlikte olduğunu öğrenip sinirlendiğini anlattı. Şüpheli ifadesinin devamında olay günü Nihal C.'nin durumundan çiçek pasajında olduğunu gördüğünü uyuşturucu satıcısıyla birlikte olduğunu düşünerek yanına aldığı tüfekle gittiğini ifade etti. Nihal C.'ye barışmak için yaşvardığında başka bir masada hakkında konuşulanları duyunca havaya ateş ettiğini söyleyen Levent Ö., suçsuz olduğunu belirtti.