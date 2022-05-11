SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk Mehmet Aydın’dan şoke eden savunma! Suçu medyaya attı: Siz kışkırttınız...

TOSUNCUK SUÇU MEDYAYA ATTI

Tosuncuk Mehmet Aydın mağdurlarla ticari bir anlaşma yapıldığını ve kayyum atanana kadar bu durumun devam ettiğini belirterek kayyum atanana kadar ödemelere devam edildiğini öne sürdü. "Medyanın kışkırtması ile galeyana gelen halk yurt dışına kaçtığımı düşünerek savcılıklara şikayette bulundu. Bu şikayetler sonrası şirkete kayyum atandı. Mağdurlar sözleşmeye göre anaparayı kolaylıkla alacakken yaptıkları şikayetler nedeniyle paralarını alamamış ve ödeme yapılamamıştır" dedi. Şirketinin malvarlığının sürekli artış gösterdiğini dile getiren Aydın, "Şirketin içini boşalttığım tamamen medyanın kışkırtmasıdır. Şirketin malvarlığı sürekli artış göstermiştir. Asla insanları kandırmak onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı" diye konuştu.