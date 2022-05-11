SON DAKİKA: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk Mehmet Aydın’dan şoke eden savunma! Suçu medyaya attı: Siz kışkırttınız...

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 3 ayrı dava kapsamında 83 bin 446 yıla kadar hapsi istenen şirketin CEO'su tutuklu sanık Mehmet Aydın ile şirketin 2 numarası kardeşi Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Duruşmaya 2 tutuksuz sanık da avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu.
TOSUNCUK SUÇU MEDYAYA ATTI
Tosuncuk Mehmet Aydın mağdurlarla ticari bir anlaşma yapıldığını ve kayyum atanana kadar bu durumun devam ettiğini belirterek kayyum atanana kadar ödemelere devam edildiğini öne sürdü. "Medyanın kışkırtması ile galeyana gelen halk yurt dışına kaçtığımı düşünerek savcılıklara şikayette bulundu. Bu şikayetler sonrası şirkete kayyum atandı. Mağdurlar sözleşmeye göre anaparayı kolaylıkla alacakken yaptıkları şikayetler nedeniyle paralarını alamamış ve ödeme yapılamamıştır" dedi. Şirketinin malvarlığının sürekli artış gösterdiğini dile getiren Aydın, "Şirketin içini boşalttığım tamamen medyanın kışkırtmasıdır. Şirketin malvarlığı sürekli artış göstermiştir. Asla insanları kandırmak onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı" diye konuştu.
NEDEN TUTUKLU OLDUĞUNU ANLAMAMIŞ
Bir diğer kritik isim Fatih Aydın da, "Benim bu insanlarla ticari ya da sosyal bağlantım yok. Diğer sanıklara da sorduğunuzda benim şirkette üst düzey yönetici olmadığımı beyan ederler. Ben neden tutuklu olduğumu hala anlamadım. Kimsenin parasını almadım" savunması yaptı. Alınan savunmaların ardından Aydın kardeşlerin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.