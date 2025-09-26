SON DAKİKA... Çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aramıştı: Canavar baba hakkında dikkat çeken gelişme!

Her iki mahkemenin de görevsizlik kararı vermesinin ardından dosya, İzmir Bölge Adliyesi 23'üncü Ceza Dairesi'ne taşındı. Dosyayı görüşen daire, sanığın üzerine atılı suçlamaların ağır ceza mahkemesinin konusu olduğuna karar verip, İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararını kaldırdı. Sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına hükmedildi ve dosya İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, 16 Aralık'ta ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.