SON DAKİKA... Çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aramıştı: Canavar baba hakkında dikkat çeken gelişme!

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, 2 çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım 2024'te Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Fatma Alpaslan'a korku dolu dakikalar yaşatan cani koca eşine 'canlı canlı izlemek ister misin?' dedi. Fatma Alpaslan emniyete gidip şikayetçi oldu.
Ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Alpaslan işlemlerinin ardından tutuklandı. Çocuklar inceleme sonrası annelerine teslim edildi. Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi' tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı sonrası sanık, yeniden tutuklandı.
GÖREVSİZLİK KARARI
Mayıs ayında görülen davada hakim, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesine yolladı. Dosyanın geldiği İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddia olunan eylemin 'Tehdit' suçunun unsurlarını oluşturduğunun anlaşıldığına kanaat getirerek, kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi. Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.
Her iki mahkemenin de görevsizlik kararı vermesinin ardından dosya, İzmir Bölge Adliyesi 23'üncü Ceza Dairesi'ne taşındı. Dosyayı görüşen daire, sanığın üzerine atılı suçlamaların ağır ceza mahkemesinin konusu olduğuna karar verip, İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararını kaldırdı. Sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına hükmedildi ve dosya İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, 16 Aralık'ta ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.