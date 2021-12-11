Son dakika: Çorlu Deresi’ni kirleten fabrikalara dev ceza! Simsiyah görüntüsü ortaya çıkmıştı...

Tuncay, "Çorlu Deresi yaz mevsiminde de siyah akıyor, kış mevsiminde de siyah akıyor. Ne kokusu ne rengi değişti. Maalesef bölgemizin çözülemeyen sorunu, vatandaşlarımızın da sağlık açısından hiç çözülemeyen bir derdi. Burada vatandaşlarımızın kendi mülki değerleri maalesef değer kaybetmekte. Şehirsel yaşama göç artmış vaziyette. Şehirsel yaşama göç artığı sürece bizim buradaki manevi değerlerimize, kültür değerlerimize sahip çıkma durumumuz da azalıyor. Bundan dolayı ki çocuklarımızın yetiştiği sadece teknolojik imkanlar ile oluşabilecek durumlar gerçekleşiyor. Çocuklarımız mesela bahçe ve sokak oyunlarından uzakta kendi yaşamsal gelişimini de etkilemekte. Bu 7'den 77'ye sorun yaratan bir şey. Büyük bir dert buradan yetkililerimizden burası için bir an önce Ergene derin deşarj daha kullanılabilir daha gelişmiş bölgeye daha katkı yapılmasının bir isteği var" diye konuştu.