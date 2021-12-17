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Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:43 Son Güncelleme: 17.12.2021 12:49

Son dakika: Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Çorum’da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının aktardığı verilere göre Çorum’un Bayat ilçesinde saat 12.28’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.6 kilometre altında yaşandı.İşte gelen son dakika deprem haberinin detayları...

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.28'de Bayat ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.6 kilometre olarak bildirildi. AFAD resmi sosyal medya hesabından gelişmeleri takip ettiğini duyurdu.

AFAD yaptığı son açıklamada yaşanan sarsıntı nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu. İşte o açıklama;

Geçmiş olsun Çorum.

Bayat ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

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Son dakika: Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
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