AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.28'de Bayat ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.6 kilometre olarak bildirildi. AFAD resmi sosyal medya hesabından gelişmeleri takip ettiğini duyurdu.

AFAD yaptığı son açıklamada yaşanan sarsıntı nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu. İşte o açıklama;

Geçmiş olsun Çorum.

Bayat ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz.