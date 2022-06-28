Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: CÜNEYT ARKIN HAYATINI KAYBETTİ! Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Yıkan haber geldi
Giriş Tarihi: 28.6.2022 09:40 Son Güncelleme: 28.6.2022 09:41

SON DAKİKA: CÜNEYT ARKIN HAYATINI KAYBETTİ! Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Yıkan haber geldi

SON DAKİKA: CÜNEYT ARKIN HAYATINI KAYBETTİ! Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Yıkan haber geldi

Cüneyt Arkın öldü mü? Gelen son dakika bilgisine göre, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan 84 yaşındaki Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlandı. Rahatsızlanmasının hemen ardından hastaneye kaldırılan usta isim burada yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde Cüneyt Arkın’ın ölüm haberini alan sevenleri, Cüneyt Arkın öldü mü, kaç yaşındaydı ve neden öldü sorularına yanıt aramaya başladı. Cüneyt Arkın yer aldığı sayısız projelerle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. İşte son dakika haberini detayları;

Gelen son dakika bilgisine göre, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Usta oyuncu Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Cüneyt Arkın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran ve sayısız projede yer alan Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncunun hayranları, Cüneyt Arkın öldü mü, neden öldü sorularına yanıt arıyor.

CÜNEYT ARKIN HAYATINI KAYBETTİ!

Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlandı. Hemen hastaneye götürülen ünlü oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

CÜNEYT ARKIN HAYATINI KAYBETTİ!

TÜRK Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatur yazıyordu.

Arkın, Eskişehir'in bir köyünde doğdu, yokluk içinde büyüdü. Çok çalışkandı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Doktor oldu..

1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı..

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SON DAKİKA: CÜNEYT ARKIN HAYATINI KAYBETTİ! Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşındaydı? Yıkan haber geldi
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