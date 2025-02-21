Dekanı vurup, intihar girişiminde bulunan öğrencinin beyin ölümü gerçekleşti: Ailesi tarafından organları bağışlandı

Dehşet veren olay, 17 Şubat günü merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi merkez kampüsündeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. Sosyal Hizmetler Bölümü birinci sınıf öğrencisi Bestami Serdar Ergüder, çift silahla geldiği fakültede Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı tabanca ile vurup, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Aynı üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Ergüder'in beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Bestami Serdar Ergüder'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Verilen karar doğrultusunda Ergüder'in karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere alındı. Erdüger'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.