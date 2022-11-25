Son dakika: Denizde pıtbull dehşetinde tartışılacak karar! Pıtbull değil Oğuzhan kusurlu

"MAKTUL HARİCİNDE KUSURLU YOK"

Oğuzhan Doğan'ın köpekle kendi rızasıyla denize girdiğini belirten savcılık, denizde bulunduğu sırada köpeğin başka bir kişi tarafından kışkırtıldığı ya da yönlendirildiğine dair bir delil elde edilemediğini kaydetti. Tüm eylemleri Doğan'ın kendi iradesi ile gerçekleştirdiğini belirten savcılık, "Maktul haricinde başka bir kişinin kusuru yok" değerlendirmesi yaptı.