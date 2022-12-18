Son dakika | Denizli’de vahşet: Hemşire Hülya Tortop’u çocuklarının gözü önünde katletti!

Son dakika haberi: Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda Denizli Devlet Hastanesi Acil servis hemşiresi Hülya Tortop, geçtiğimiz ay tartıştığı eşi Murat Tortop'u terk ederek 3 çocuğuyla birlikte ailesinin yanına yerleşti. Genç kadın geçtiğimiz hafta ailelerin de araya girmesiyle evine geri döndü.
Dün akşam saatlerinde sağlık yayımları yapan bir kitap evinin dergilerini satan Murat Tortop, eşi Hülya Tortop ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada mutfaktan ekmek bıçağını kapan Tortop, 3 çocuğunun gözleri önünde eşini bıçakladı.