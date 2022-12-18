Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Denizli'de vahşet: Hemşire Hülya Tortop'u çocuklarının gözü önünde katletti!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 14:23 Son Güncelleme: 18.12.2022 14:31

Son dakika | Denizli'de vahşet: Hemşire Hülya Tortop'u çocuklarının gözü önünde katletti!

Son dakika haberi: Denizli'de sokaklarda sağlık dergileri satan Murat Tortop, tartıştığı hemşire eşi Hülya Tortop’u çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı Murat Tortop’un 1999 yılında babasının, 2011 yılındada abisinin intihar ettiği bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu ileri sürülürken, çiftin bir ay önce evlerini ayırdığı fakat ailelelerin araya girmesiyle tekrar biraraya geldikleri ortaya çıktı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Son dakika | Denizli’de vahşet: Hemşire Hülya Tortop’u çocuklarının gözü önünde katletti!

Son dakika haberi: Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda Denizli Devlet Hastanesi Acil servis hemşiresi Hülya Tortop, geçtiğimiz ay tartıştığı eşi Murat Tortop'u terk ederek 3 çocuğuyla birlikte ailesinin yanına yerleşti. Genç kadın geçtiğimiz hafta ailelerin de araya girmesiyle evine geri döndü.

Dün akşam saatlerinde sağlık yayımları yapan bir kitap evinin dergilerini satan Murat Tortop, eşi Hülya Tortop ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada mutfaktan ekmek bıçağını kapan Tortop, 3 çocuğunun gözleri önünde eşini bıçakladı.

112'Yİ ARADI

olayın şokunu üzerinden atan Murat Tortop 112'yi arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

BABASI VE ABİSİ İNTİHAR ETMİŞ

Murat Tortop, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Tortop'un 1999 yılında babasının, 2011 yılında ise abisinin intihar etmesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Denizli'de vahşet: Hemşire Hülya Tortop'u çocuklarının gözü önünde katletti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA