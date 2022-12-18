Son dakika | Denizli’de vahşet: Hemşire Hülya Tortop’u çocuklarının gözü önünde katletti!

Dün akşam saatlerinde sağlık yayımları yapan bir kitap evinin dergilerini satan Murat Tortop, eşi Hülya Tortop ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada mutfaktan ekmek bıçağını kapan Tortop, 3 çocuğunun gözleri önünde eşini bıçakladı.