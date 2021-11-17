Son dakika: Düzce’de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Son dakika haberi... Düzce'de saat 15.40'ta bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5 şiddetinin üzerinde olarak belirtilirken, Kandilli depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Düzce'de 5.3 büyüklüğünde yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi. Düzce'de 5.3'lük depremin ardından 4.3'lük yeni bir sarsıntı daha yaşandı.
SOYLU: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.