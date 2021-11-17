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Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:13 Son Güncelleme: 17.11.2021 16:14

Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Son dakika: Düzce’de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Son dakika haberine göre geçtiğimiz dakikalarda Düzce'de peş peşe depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Düzce’de 5.3 büyüklüğünde yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem İstanbul ve çevresinden de hissedildi. Düzce Valiliği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarda deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi. Son gelen bilgiye göre Düzce bu depremin ardından 4.3 şiddetinde bir depremle daha sarsıldı. İşte son dakika deprem haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi... Düzce'de saat 15.40'ta bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5 şiddetinin üzerinde olarak belirtilirken, Kandilli depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Düzce'de 5.3 büyüklüğünde yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi. Düzce'de 5.3'lük depremin ardından 4.3'lük yeni bir sarsıntı daha yaşandı.

YAKIN ŞEHİRLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Son dakika deprem haberine göre Düzce'de meydana gelen deprem İstanbul, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir'den de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

SOYLU: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Düzce Valiliği de deprem nedeniyle Valilik ve AFAD ekiplerine herhangi bir ihbarın gelmediği açıklandı. Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

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Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
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