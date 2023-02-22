Son dakika: Deprem soruşturmaları kapsamında Prestij Asi konutlarının müteahhiti yakalandı

Son dakika haberi: Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Antakya ve Defne ilçelerindeki ölüm ve yaralanma olaylarıyla ilgili sorumlu müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu, fenni mesul sıfatıyla kusurları tespit edilenlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

YIKIMDAN SORUNLU 3 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Deprem nedeniyle yıkılan ve 100'e yakın vatandaşın hayatını kaybettiği Hatay Antakya'da Odabaşı Mahallesi'ndeki Prestij Asi Konutlarıyla ilgili sorumlulukları tespit edilen müteahhit ve statik proje müellifi H.Ç., mimari proje müellifi M.F. ve yapının denetimini yapan firma yetkilisi N.G. hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Deprem Soruşturma Bürosu tarafından devam eden soruşturmalar kapsamında, 65 şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı konulurken, mahkemeye sevk edilen 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

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