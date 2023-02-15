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Giriş Tarihi: 15.2.2023 09:58 Son Güncelleme: 15.2.2023 10:20

Son dakika: Depremin merkezinde 4 müteahhite gözaltı

SON DAKİKA HABERLERİ: Kahramanmaraş merkezli yürütülen deprem soruşturmalarında 4 müteahhit gözaltına alındı,18 müteahhit hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Son dakika: Depremin merkezinde 4 müteahhite gözaltı

SON DAKİKA HABERLERİ: Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurluların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor.

SUÇ DELİLLERİ TESPİT EDİLİYOR

Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaptığı çalışmalar neticesinde suça konu delillerin tespiti noktasında çalışmalar devam ediyor. Büroda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gönüllü olarak bölgeye gelen 21 Cumhuriyet Savcısı, 20'ye yakın katiple soruşturmaları titizlikle yürütürken, oluşturulan çok sayıda bilirkişi heyeti enkaz kaldırma işlemleri öncesi binalardan numuneler aldı. Bina projeleri incelendi.

4 MÜTEAHHİTE GÖZALTI, 18'İNE YAKALAMA

Bir yandan otopsi işlemlerinin de devam ettiği asrın felaketi sonrasında Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 4 müteahhit gözaltına alındı. 18 müteahhit hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Son dakika: Depremin merkezinde 4 müteahhite gözaltı
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