Son dakika: Depremin merkezinde 4 müteahhite gözaltı

SUÇ DELİLLERİ TESPİT EDİLİYOR

Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaptığı çalışmalar neticesinde suça konu delillerin tespiti noktasında çalışmalar devam ediyor. Büroda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gönüllü olarak bölgeye gelen 21 Cumhuriyet Savcısı, 20'ye yakın katiple soruşturmaları titizlikle yürütürken, oluşturulan çok sayıda bilirkişi heyeti enkaz kaldırma işlemleri öncesi binalardan numuneler aldı. Bina projeleri incelendi.