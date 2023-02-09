SON DAKİKA | Depremin 76. saatinde mucize! Baba ve 2 oğlu enkazdan 76 saat sonra kurtarıldı





TELEFONLA İRTİBATA GEÇTİ

Çalışma sırasında enkaz altında kalan Ersin Tabur, yakınlarıyla telefonla irtibata geçerek ailesiyle birlikte yaşadıklarını iletti. Yakınları da durumu ekiplere bildirdi. Ekipler, sağlık personeli olan Ersin Tabur ile iletişime geçip yerini tespit etmeye çalıştı. Ailenin bulunduğu noktayı belirleyen ekipler, yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmanın 76'ncı saatinde apartmanın 4'üncü katındaki aileden baba ve 2 oğluna ulaşıldı. Anneye de ulaşma çalışmaları devam ediyor.