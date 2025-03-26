Son dakika: Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yalan haber yapan Can Ataklı’ya soruşturma

Gazeteci Can Ataklı'nın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönündeki iddialar sonrası İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" denilerek Ataklı'lı yalanlandı.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Can Ataklı'nın ilerleyen günlerde ifade vermesi bekleniyor.