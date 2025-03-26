Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yalan haber yapan Can Ataklı’ya soruşturma
Giriş Tarihi: 26.3.2025 15:03 Son Güncelleme: 26.3.2025 15:12

Son dakika: Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yalan haber yapan Can Ataklı’ya soruşturma

Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde paylaşım yapan Can Ataklı'nın yalanı manipüle nitelikli haber olarak tanımlandı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika: Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yalan haber yapan Can Ataklı’ya soruşturma

Gazeteci Can Ataklı'nın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönündeki iddialar sonrası İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" denilerek Ataklı'lı yalanlandı.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Can Ataklı'nın ilerleyen günlerde ifade vermesi bekleniyor.

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Son dakika: Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yalan haber yapan Can Ataklı’ya soruşturma
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