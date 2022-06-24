Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA DGS 2022 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı! TIKLA SORGULA
Giriş Tarihi: 24.6.2022 08:36 Son Güncelleme: 24.6.2022 08:36

SON DAKİKA DGS 2022 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı! TIKLA SORGULA

SON DAKİKA DGS 2022 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı! TIKLA SORGULA

DGS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı son dönemde adayların yoğunlukla ziyaret ettiği bir ekran. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve önlisans mezunlarının eğitimlerini dört senelik lisans eğitimine tamamlamak adına katılım sağladığı sınava bu sene de binlerce kişi girecek. Bu noktada ise sınava kısa süre kala “DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. DGS sınav giriş belgesi az önce gelen son dakika açıklaması ile erişime açıldı.

DGS sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı. Sınava az bir zaman kala adaylar belgelerin erişime açılacağı tarih için gözünü ÖSYM sistemine çevirmişti. Bu kapsamda ise "DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı" sayesinde adaylar sınava katılım sağlayacakları yerleri öğrenmeye başladı. İşte ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri ve ÖSYM AİS ekranı...

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından gelen son dakika haberiyle erişime açıldı.

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SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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SON DAKİKA DGS 2022 sınav yerleri açıklandı! ÖSYM DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı! TIKLA SORGULA
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