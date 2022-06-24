DGS sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı. Sınava az bir zaman kala adaylar belgelerin erişime açılacağı tarih için gözünü ÖSYM sistemine çevirmişti. Bu kapsamda ise "DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı" sayesinde adaylar sınava katılım sağlayacakları yerleri öğrenmeye başladı. İşte ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri ve ÖSYM AİS ekranı...
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.
SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından gelen son dakika haberiyle erişime açıldı.
SINAVDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.