SON DAKİKA! Dışişleri’nden İsrail’e kınama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, radikal İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesiyle ilgil açıklamada bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.