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Giriş Tarihi: 26.9.2022 21:22 Son Güncelleme: 26.9.2022 21:27

SON DAKİKA! Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Son Dakika Haberi: Dışileri Bakanlığı, Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail makamlarına gerekli önlemlerin alınması çağrı yapıldı.

DHA
SON DAKİKA! Dışişleri’nden İsrail’e kınama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, radikal İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesiyle ilgil açıklamada bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA! Dışişleri'nden İsrail'e kınama
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