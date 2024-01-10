Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da cezaevi aracı şarampole yuvarlandı: 4’ü ağır 20 yaralı
Giriş Tarihi: 10.1.2024 12:03 Son Güncelleme: 10.1.2024 12:21

Diyarbakır’da cezaevi aracı şarampole yuvarlandı: 4’ü ağır 20 yaralı

Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi. Araç demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da cezaevi aracı şarampole yuvarlandı: 4’ü ağır 20 yaralı

Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi. Araç demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Diyarbakır’da cezaevi aracı şarampole yuvarlandı: 4’ü ağır 20 yaralı
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