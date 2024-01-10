Giriş Tarihi: 10.1.2024 12:03Son Güncelleme: 10.1.2024 12:21
Diyarbakır’da cezaevi aracı şarampole yuvarlandı: 4’ü ağır 20 yaralı
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi. Araç demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi. Araç demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.