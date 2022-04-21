SON DAKİKA: Dolandırıcılar yine aynı taktik ile bir ünlü ismi daha dolandırdı! Tam 350 bin TL’si gitti...

GEÇ DE OLSA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

İnandırıcı olmak için de Dorkan'a iki hesabının bulunmuş olduğu bankaların bilgilerini ve kart şifrelerini söyledi. Dorkan, sözde polisin yönlendirmesiyle bankaya gidip 5 bin dolar ve 3 bin euro'yu çekti, kendisini evinin önünde bekleyen bir kişiye teslim etti. Dolandırıcı bununla yetinmedi, biri 114 bin, diğeri 100 bin liralık hesaplarındaki tüm paraları da hesabına havale ettirdi. Yaklaşık 350 bin lirasını kaptırdığını geç de olsa anlayan Dorkan, mart ayında polis merkezine başvurdu.