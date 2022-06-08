Son dakika: Duş alan kadını dikizledi öfkeli kocaya yakalandı! Savunması pes dedirtti

Son dakika haberi... Şoke eden taciz olayı dün saat 07.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın bodrum katında oturan Kezban K. banyoya girdi. Duş aldığı sırada bir kişinin banyo penceresinden kendisini izlediğini fark ederek durumu eşi Ramazan K.'ya söyledi.
YERE YATIRIP TOKATLADI!
Ramazan K. şüpheliyi kovalamaya başladı. Sokakta yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Ramazan K. şüpheliyi yere yatırıp tokatladı. Şüphelinin elini öperek yalvardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Tacizci şahsı sokakta yakalayan koca, öfke patlaması sonucu tacizci şahsa sokak ortasında tokatlar atarak meydan dayağı attı. Tacizci şahıs, öfkeli kocanın elini öperek, "Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi " diye yalvardı. Eşinin tacizci şahıs tarafından izlenmesine sinirlenen koca, "Bırak, evde ben olmasam ne olacak, eşime mi saldıracaksın. Kıpırdama burada ağzını yüzünü kırarım" diye tepki gösterdi.
İÇ ÇAMAŞIRLARI ÇIKTI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed Ç.'yi (22) gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne getirdi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ceplerinde kadın iç çamaşırları bulundu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede ise yerde içinde kimlik bulunan bir cüzdan buldu.
"ÇÖP KUTUSUNDAN ALDIM"
Cüzdanın sahibine ulaşan polis, şüphelinin üzerindeki iç çamaşırlarının cüzdan sahibinin eşine ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada Muhammed Ç.'nin iç çamaşırlarını sokaktaki çöp kutusundan aldığını söylediği öğrenildi. Yapılan işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Muhammed Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"CAM DAHA BÜYÜK OLSA GİRMEYE ÇALIŞACAK"
Ramazan K., "Sabah 07.00-07.30 civarlarında bizim burası lavabomuz. Eşim içerideyken vatandaşın birisini buradan gözetleme yaparken yakaladık. Sonra emniyet güçlerimize teslim ettik. Sinekliğimizi yırtmış. Cama zorlama yapıyor. Girmesi mümkün değil ama zorluyor yani. Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak.
"BENİ POLİSLERE VERMEYİN"
Daha kötü şeyler yapmaya çalışacak. Ben gördüm, arkasından seslenince bu taraftan kaçtı. Ben de koşarak yakaladım. 'Ağabey beni polislere vermeyin, bir daha yapmayacağım.' gibi şeyler söylüyordu. Emniyetimizin daha çok önlem almasını isteriz. Bunlar yarın başkasının başına da gelebilir. Küçük çocuklara olabilir, büyüklere olabilir. Bugün yakalandı ama yarın yakalanamayabilir. Daha başka şeyler de yapabilir" dedi.
"GEREKLİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"
İlker Kadir Akyayla, "Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Tacizci bir şahıs, evde duş alan kadını dikizlemiş. Kadın kocasına haber verince, kocası şahsı kovalayarak burada yakalayıp olayın siniriyle tekme tokat darp etti. Polis ekipleri tacizci şahsı götürdü. Yetkililerden bu tacizci şahısın gerekli cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.