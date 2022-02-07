Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti: 8 şüpheli tutuklandı!

delillerin tam toplanmamış olması, bir kısım şüphelilerin firari olması nedniyke ifadelerinin alınmamış olması, tüm dosya kapsamındaki mevcut diğer deliller şüpgelilerin atılı şuçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, suçun katoloğ suçlardan olması ve adli kontol tedbirlerinin yetersiz kalacagı ve tutuklama tedbirlerinin uygun, orantılı olacağı dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verildi.