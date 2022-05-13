SON DAKİKA | 15. kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Eda Nur Kaplan davasında karar açıklandı

BERAAT ETTİLER

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanan Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu hakkında karar açıklandı. Duruşmada tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu ile Kaplan'ın annesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

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Duruşmada cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasını tekrar etmesinin ardından Güzelyurt ve Arduçoğlu'na son sözleri soruldu. Mehmet Arduçoğlu zorla ilişkiye girmediğini öne sürerek, suçsuz olduğunu kaydederek beraatini istedi. Yusuf Güzelyurt ise dosyada bulunan raporlar ile kamera kayıtlarının Eda Nur ve Güler Kaplan'ın beyanlarının aksi yönünde olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Arduçoğlu ve Güzelyurt hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan beraat kararı verdi.

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