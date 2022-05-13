SON DAKİKA | 15. kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Eda Nur Kaplan davasında karar açıklandı

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti. Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.
BERAAT ETTİLER
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanan Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu hakkında karar açıklandı. Duruşmada tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu ile Kaplan'ın annesi ve taraf avukatları hazır bulundu.
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Duruşmada cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasını tekrar etmesinin ardından Güzelyurt ve Arduçoğlu'na son sözleri soruldu. Mehmet Arduçoğlu zorla ilişkiye girmediğini öne sürerek, suçsuz olduğunu kaydederek beraatini istedi. Yusuf Güzelyurt ise dosyada bulunan raporlar ile kamera kayıtlarının Eda Nur ve Güler Kaplan'ın beyanlarının aksi yönünde olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Arduçoğlu ve Güzelyurt hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan beraat kararı verdi.Eda Nur'a cinsel saldırıda davasında flaş gelişme! İşte istenilen cezalar