SON DAKİKA | Edirne’de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı

SİLAH BULUNAMADI

İlk belirlemelere ikisi başından, biri göğsünden, biri de sırtından ateşli silahla vurularak öldürülen ailenin evinde bir adet av tüfeği ele bulundu. Evdeki iki camın açılan ateş sonucu kırıldığı belirlenirken, cesetler üzerinde yapılan incelemede Anıl Güner'in katil ya da katillerle içeride uzun süre boğuştuğu belirlendi. Güner ailesinin evde bulunan tüfekle değil de silahla öldürüldüğü tespit edilirken, yapılan aramalarda silah bulunamadı.