Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ege Denizi Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 26.4.2023 23:13 Son Güncelleme: 26.4.2023 23:38

Son dakika: Ege Denizi Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Ege Denizi Datça açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Ege Denizi Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Son dakika: Ege Denizi Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
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