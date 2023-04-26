Son dakika: Ege Denizi Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [110.19 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-04-26
Saat:23:00:35 TSİ
Enlem:36.297 N
Boylam:26.32 E
Derinlik:54.16 km
Detay:https://t.co/QywWNtp3xX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi