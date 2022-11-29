SON DAKİKA: Ege Denizi’nde 4.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Kısmen İzmir'in ilçesi Çeşme'de de hissedilen depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklanırken derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 07.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü. İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.