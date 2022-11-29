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Giriş Tarihi: 29.11.2022 08:39 Son Güncelleme: 29.11.2022 08:49

SON DAKİKA: Ege Denizi’nde 4.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi: AFAD'dan gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi’nde deprem oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen Ege Denizi depremi İzmir'in Çeşme ilçesinde de kısmen hissedildi. Depremin şiddeti 4.7 olarak açıklanırken derinliği 4.61 km olarak belirtildi.

SON DAKİKA: Ege Denizi’nde 4.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Kısmen İzmir'in ilçesi Çeşme'de de hissedilen depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklanırken derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 07.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü. İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

BİR DEPREM DAHA!

4.7'lik depremin ardından bir deprem daha oldu. AFAD'dan yapılan açıklama göre, Ege Denizi'nde saat 08.23'te meydana gelen depremin şiddeti 4.2 olarak ölçüldü.

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SON DAKİKA: Ege Denizi’nde 4.7 büyüklüğünde deprem!
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