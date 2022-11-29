SON DAKİKA: Ege Denizi’nde 4.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Kısmen İzmir'in ilçesi Çeşme'de de hissedilen depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklanırken derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü.