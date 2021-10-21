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Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:39 Son Güncelleme: 21.10.2021 11:44

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! (AFAD ve Kandilli son depremler listesi)

Son dakika: Ege Denizi’nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Muğla Datça ve çevre illerde de hissedildi.

Son Dakika Haberler... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Muğla Datça açıklarında saat 11:13'de 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi.

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Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! (AFAD ve Kandilli son depremler listesi)
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