Son Dakika Haberler... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Muğla Datça açıklarında saat 11:13'de 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi.