Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 08:26 Son Güncelleme: 29.12.2021 08:31

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

AA
Son dakika: Ege Denizi’nde korkutan deprem!

Son dakika haberleri: AFAD: Girit Adası yakınlarında saat 8.07'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Denizlispor son 16 turuna yükseldi
SON DAKİKA | Altın için yeni karar Resmi Gazete'de! Altın hesapları için Merkez Bankası harekete geçti
Terörist cenazesinde tam kadro HDP! Selahattin Demirtaş'ın sözlerini uyguladılar...
'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i ifşa etti: Kulağımı dayayıp dinliyorum...
Son dakika haberi: TURKOVAC aşısında randevular başlıyor! Etkinlik oranı da açıklandı!
Markette fiyatlar kademeli inecek
Son dakika: 28 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Uşak ziyaretinde Meral Akşener’e tepki: “Şehitlere saygı duyun, duymuyorsanız defolun gidin”
Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA