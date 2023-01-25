Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.37'de meydana gelen sarsıntı İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedildi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.