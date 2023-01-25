HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.