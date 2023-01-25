Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem: İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin deprem ile sarsıldı
Giriş Tarihi: 25.1.2023 16:08 Son Güncelleme: 25.1.2023 16:09

SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem: İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin deprem ile sarsıldı

Son dakika haberleri: AFAD, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde saat 15.37'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.7 olarak ölçtü. İşte son depremler ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Muğla’da korkutan deprem: İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin deprem ile sarsıldı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.37'de meydana gelen sarsıntı İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedildi.

SON DAKİKA: KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.7 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.7 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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SON DAKİKA: Muğla'da korkutan deprem: İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin deprem ile sarsıldı
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