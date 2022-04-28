SON DAKİKA | Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Artık e-Devlet’te...

Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişinin sertifika aldığı aktarılan açıklamada, sertifikaların, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenip, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtıldığı hatırlatıldı.

Kursiyerlerin, bu sertifikalar ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürdüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: