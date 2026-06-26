SON DAKİKA… Ejderha sıcakları Türkiye’ye gelecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil pek çok il için sıcak hava uyarısı: O günlere dikkat...

SON DAKİKA... Ejderha sıcakları, Avrupa'yı etkisi altına aldı. Fransa, Almanya ve İngiltere dahil pek çok ilde sıcaklıklar rekor derecelere çıkarken herkes ejderha sıcaklarının Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı.
Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika hava durumu tahminlerini paylaştı. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Burdur çevreleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı