SON DAKİKA… Ejderha sıcakları Türkiye’ye gelecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil pek çok il için sıcak hava uyarısı: O günlere dikkat...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Burdur çevreleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık