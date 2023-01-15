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Giriş Tarihi: 15.1.2023 06:53 Son Güncelleme: 15.1.2023 07:03

Son dakika: Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberi: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 6.36'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ deprem paniğiyle güne başlarken AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntının şiddeti ve merkez üssü hakkında detayları paylaştı. Sarsıntının merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak kaydedildi.

Son dakika: Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberi: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 6.36'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya, Diyarbakır, Adıyaman gibi çevre illerden de hissedilen Elazığ depremi hakkındaki detaylar AFAD ve Kandilli tarafından bildirildi. 17.09 km derinlikte meydana gelen depremin şiddeti 4.9 olarak ölçüldü.

SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.36'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 17,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Sarsıntının ardından artçılar da meydana geldi.

AFAD DEPREMİN ŞİDDETİNİ AÇIKLADI

15 Ocak (bugün) saat 06:36'da Elazığ'da meydana gelen depremin bilgileri AFAD tarafından aktarıldı:

Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2023-01-15
Saat:06:36:26 TSİ
Enlem:38.477 N
Boylam:39.141 E
Derinlik:17.09 km

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Son dakika: Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem
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