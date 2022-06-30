Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bayram yaklaştıkça sorgulanmaya devam ediyor. Temmuzun başında idrak edilecek bayram günleri gelmeden emekli ikramiyesini almak isteyen vatandaşlar Kurban emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Bayram gelmeden hesaplarda olması beklenen kurban bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri gün sayıyor. Peki, 2022 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…
SON DAKİKA: KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU!
Bu yıl 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplarda olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Peki, ne kadar?
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN GELİYOR!
Temmuz zammı ile bu yıl artış gösterecek zamlı memur ve emekli maaşları bayram öncesinde hak sahiplerinin hesaplarında olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." Dedi.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar