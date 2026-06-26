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Giriş Tarihi: 26.06.2026 12:33 Son Güncelleme: 26.06.2026 12:52

SON DAKİKA… Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber'de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı…

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olan Erhan Karaal 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı! Karaal 2 gün sonra Tuzla'da bir inşaatta ulaşılırken soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, Karaal’ın aracına GPS takan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Tam 4 gün süren çalışmalar sonucu o şüphelinin eski İBB çalışanı olduğu anlaşıldı. İşte şoke eden detaylar…

SON DAKİKA… Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber’de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı…
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SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin çevresinde zorla bir araca bindirilerek kaçırılmış, olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği film gibi bir operasyonla Karaal kurtarılmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Art arda yapılan operasyonlarda 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ARACINDA GPS CİHAZI BULUNMUŞTU

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında Karaal'in aracında incelemeler yapıldı araçta bir adet GSP cihazı olduğu belirlendi. Bu cihazı kimlerin ne zaman taktığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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GPS TAKAN O ŞÜPHELİ ESKİ İBB ÇALIŞANI ÇIKTI

AHaber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Karataş "İstanbul polisi Erhan Karaal'ın aracına GPS'i kimin taktığını bulmak için 4 gün boyunca yüzlerce saat birçok noktada saniye saniye otomobili takip etti. 4 .günde özel görüntü ortaya çıkıyor. Karaal'ın aracına GPS'in yerleştirildiği anların görüntüsüne ulaşışıyor. Takan kişi eski İBB çalışanı Serdar Ulusoğlu çıkıyor. Erhan Karaal'ın aracına cihazı takan İBB çalışanı olduğu ortaya çıktı" bilgilerini paylaştı.

Şüpheli Erhan Karaal'ın aldığı rüşvetlerde kendine menfaat sağladığı bu nedenle aralarında tartışma çıktığı ve işten atıldığını söyledi. Bu yüzden rüşvet alımı nedeniyle Karaal'ı takip etmek için GPS taktığını söyledi.

#İSTANBUL #ERHAN KARAAL #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #MALTEPE

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SON DAKİKA… Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber'de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı…
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