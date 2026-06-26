SON DAKİKA… Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber’de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı…

ARACINDA GPS CİHAZI BULUNMUŞTU

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında Karaal'in aracında incelemeler yapıldı araçta bir adet GSP cihazı olduğu belirlendi. Bu cihazı kimlerin ne zaman taktığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.