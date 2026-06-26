SON DAKİKA… Erhan Karaal’ın aracında GPS bulunmuştu! Bu görüntüler ilk kez AHaber’de: O şüpheli eski İBB çalışanı çıktı…

SON DAKİKA… İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin çevresinde zorla bir araca bindirilerek kaçırılmış, olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği film gibi bir operasyonla Karaal kurtarılmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Art arda yapılan operasyonlarda 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
GPS TAKAN O ŞÜPHELİ ESKİ İBB ÇALIŞANI ÇIKTI
AHaber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Karataş "İstanbul polisi Erhan Karaal'ın aracına GPS'i kimin taktığını bulmak için 4 gün boyunca yüzlerce saat birçok noktada saniye saniye otomobili takip etti. 4 .günde özel görüntü ortaya çıkıyor. Karaal'ın aracına GPS'in yerleştirildiği anların görüntüsüne ulaşışıyor. Takan kişi eski İBB çalışanı Serdar Ulusoğlu çıkıyor. Erhan Karaal'ın aracına cihazı takan İBB çalışanı olduğu ortaya çıktı" bilgilerini paylaştı.