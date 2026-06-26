Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında yeni gelişme! 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 26.06.2026 09:37

SON DAKİKA... Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında yeni gelişme! 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
SON DAKİKA... Erhan Karaal’ın kaçırılması olayında yeni gelişme! 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Art arda yapılan operasyonlarda 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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SON DAKİKA... Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında yeni gelişme! 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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